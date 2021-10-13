Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti /13 Ekim 2021 14:38

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, 'paralel yapı' ve torpil iddialarının doğru olduğunu ağzından kaçırdı. Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘torpil listesi’ne dair Twitter’da paylaşılan belgelerle ilgili konuşan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” dedi.

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

Gazeteci Metin Cihan, daha önce iktidara yakın vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Vakfın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü. TÜGVA yetkilileri ise belgeleri yalanlamıştı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında konuşan Eminoğlu, “Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması. Biz her konuda her açıklamayı yaparız. Hiçbir konudan çekinmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hepsine biz varız diyoruz” dedi.

Öte yandan, TÜGVA’da daha önce yöneticilik yapmış Gelecek Partisi Van/İpekyolu kurucu ilçe başkanı Tamer Özsoy da belgeleri doğruladı.
Özsoy Twitter’da şu paylaşımı yaptı: “Geçmişte TÜGVA’da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ne yazık ki hepsi doğru. Vatan millet Sakarya diyerek neler yapılıyor neler. Bu daha bir kısmı. Genel merkez de kurulan şirketten haberiniz var mı?”

Son olarak, gazeteci İsmail Saymaz da TÜGVA’nın ‘torpil listesi’ne dair belgelerin doğruluğunu AKP içinden aldığı bilgilerle teyit ettiğini söyledi.
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TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

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