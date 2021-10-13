Şehit babasına 144 bin liralık ceza kesildi! Maaşına haiz kondu

Komando er Sinan Dündar, 2012 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olmuştu. Şehit komandonun 1 yaşına basan oğlunun doğum gününde şehit olması yürekleri yakmıştı.





ŞEHİT BABASINA 144 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ





Dündar'ın şehadeti sonrasında babası Musa Dündar'a kamuda iş hakkı tanınmıştı. Ancak Musa Dündar'a hem emekli olup hem çalıştığı için "haksız kazanç" gerekçesiyle 144 bin lira borç tahakkuk ettirildi. Dört sene Orman Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Dündar'a 2017 yılında SGK'dan gelen tebligatta, bu süreçte çalışırken aldığı tüm maaşı faiziyle ödemesi isteniyordu. Musa'yı emekli olduğu halde kamuda işe alarak yaptığı hatayı yıllar sonra fark eden devlet, şehit babasının çalışarak kazandığı tüm parayı geri ödemesini istedi.













Edehaber'e konuşan şehit babası Musa Dündar, "2012 senesinde oğlum şehit oldu. Emekli olduğum halde hiç kimse bana bir şey söylemdi. Haksız kazanç sağladın diyorlar. Ben haksız kazanç nasıl sağladım. 25 sene hizmet etmişim devletime, emekli olmuşum. Bana 150 bin lira borç çıkarttılar. Bizi perişan ettiler" ifadelerini kullandı.