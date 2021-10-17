Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA haberine erişim engeli /17 Ekim 2021 11:53

TÜGVA haberine erişim engeli

"TÜGVA'nın devlet içinde kadrolaşmaya gittiğinin" iddia edildiği bir haber kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 15 Ekim 2021 tarihli kararıyla erişime engellendi.

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Kurucuları arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı‘nın (TÜGVA) devlet içinde kadrolaştığına dair haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli gelmeye başladı.

Cumhuriyet'in haberine göre Metin Cihan'ın Twitter'dan yayınladığı ve TÜGVA'nın kamudaki atamalarda torpil yaptığını iddia ettiği belgelerle ilgili haberlere getirilen ilk engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği paylaştı. 

Derneğin web sitesinde yer alan bilgiye göre, İlerihaber.org'da yer alan "TÜGVA belgelerinde 'paralel devlet yapılanması'na dair yeni detaylar" başlıklı haber "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle, Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 15 Ekim 2021 tarih ve 2021/4983 sayılı kararı ile erişime engellendi.


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