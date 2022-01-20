Samanyolu Haber /Gündem / TUİK ile ilgili yeni tartışma : Başkan istifa edecek mi? /20 Ocak 2022 13:00

TUİK ile ilgili yeni tartışma : Başkan istifa edecek mi?

Yıllardır enflasyonu hesaplanandan düşük açıkladığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen TÜİK'ten enflasyon verilerine ilişkin açıklama geldi.

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Kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktaran TÜİK Başkanı Dinçer, "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum'' dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşesinde açıkladığı enflasyon verilerinin şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu'nda istifa depremi yaşandığını ve bunu iki kaynaktan doğrulattığını söylemişti. Saymaz yazısında, “İddiaya göre ‘affını’ isteyen isim, TÜİK Başkanı Dinçer'miş. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklaması, Beştepe'de tepki çekmiş. Dinçer'in makamında sayılı günlerinin kaldığı söyleniyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

İddiaların odağındaki o isim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a konuştu.


'BİR YANLIŞA İMZA ATARSAM 84 MİLYONUN HAKKINI YEMİŞ OLURUM'

TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtlayan Dinçer "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Dinçer, kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktararak "Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz" diye konuştu.


Dinçer'in bu açıklamalara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi 

'84 MİLYONUN AHINI ALDIN ZATEN'

Kılıçdaroğlu 'TÜİK Başkanı 84 milyona sorumluluğum var demiş, enflasyonu düşük açıklamam mümkün değil demiş. Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum da Allah aşkına markete gitmiyorlar mı bunlar? Bunlar peynirin, zeytinin fiyatını bilmiyorlar mı? 84 milyonun ahını alamazmış, aldın zaten daha ne kalsın?' dedi 


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