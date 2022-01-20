Berat Albayrak'la ilgili çarpıcı iddia: Kabineye geri mi dönüyor?

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye tekrar geri dönebileceğini iddia etti.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Tayyip Erdoğan son günlerde damadın dönemini övmeye başladı. Ya o kadar iyiyse neden istifa etti ve neden istifasını kabul ettiniz? Şimdi damadın kontrolünde Nebati konuşuyor, bunlar yaşanıyor ve ihtimal o ki damat bir kere daha kabineye dönebilir. Bu da Türkiye'nin olası yeni bir felaket senaryosudur. Bu konudaki riske de dikkat çekmek isteriz" ifadelerini kullandı.





Özel'in Berat Albayrak ile ilgili iddialarının yer aldığı konuşması şöyle:





"Ekonomide ikinci damat dönemi yaşandığını hepimiz biliyoruz. Birinci damat döneminde nasıl arka kapıdan 128 milyar dolar satıldıysa, Nebati'nin o sevimli gülücükleriyle, bir yerden yönetilen el kol hareketleriyle Nebati, ikinci damat dönemini yaşatıyor. Bu ikinci damat dönemi, birinci damat döneminin yarattığı tahribattan fazlasını yaratmaya aday bir dönem.





Burada bir endişe var. Tayyip Erdoğan son günlerde damadın dönemini övmeye başladı. Ya o kadar iyiyse neden istifa etti ve neden istifasını kabul ettiniz? Şimdi damadın kontrolünde Nebati konuşuyor, bunlar yaşanıyor ve ihtimal o ki damat bir kere daha kabineye dönebilir. Bu da Türkiye'nin olası yeni bir felaket senaryosudur. Bu konudaki riske de dikkat çekmek isteriz.





Tayyip Erdoğan açıklamalarında ‘2022 en parlak yılımız olacak inşallah’ demiş. Tayyip Bey'in damadı 3 ayda bir geçip bize ‘şubat ocaktan iyi olacak, mart da şubattan iyi olacak’ diyordu. Ama hiçbir ay, bir öncekinden iyi olmadı; her gelen ay geçen ayı, her gelen yıl geçen yılı arattı. O yüzden Erdoğan'a Anadolu'da çok kullanılan bir deyimi söylemek lazım: Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor. İyi olacak, parlak yıl olacak demekle, parlak yıl yaşanmıyor. Parlak yıl yaşanması için ekonomi biliminin gereğini yapmak lazım, inadının gereğini değil.





Oturup bağımsız kurumlara karışmamak onların görevlerini korkmadan yapmalarına izin vermek lazım. Söz dinleyen Merkez Bankası demek, olmayan Merkez Bankası demektir. Ha kendisi için dünyanın en pahalı uçağında gezeceği bir yıla parlak bir yıl diyebilir. Yandaş müteahhitlerini daha zengin edeceği bir yıla, parlak bir yıl denebilir ve mahdumlarının evlatlarının yeni yeni vakıfların başına geçtikleri yıla, parlak bir yıl denebilir. Türkiye için parlak bir yıl, sandığın geleceği yıldır. Eğer 2022 parlak yıl olacaksa, milletin önüne sandığı koymak lazım. Millet kendi geleceğini parlatır, kendi önünü aydınlatır. Ama sandığın gelmediği ve bu liyakatsiz kadroların milleti meşgul ettiği her yıl, daha karanlık bir yıl olmaya adaydır."