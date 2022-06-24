Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK ölüm istatistiklerini neden gizliyor? /24 Haziran 2022 09:27

TÜİK ölüm istatistiklerini neden gizliyor?

TÜİK, "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu yayımlamayı ikinci kez erteledi. Geçtiğimiz yılki erteleme "Kovid ölümlerinin gizlendiği" eleştirilerine neden olmuştu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu yayımlamayı ikinci kez erteledi. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan kurum, “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber bülteninin yayımlanmasının da erteleneceğini duyurdu.

TÜİK açıklamasında şöyle denildi:

"Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da yayımlanması planlanan "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021" haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Ayrıca, analiz süreçlerinde ölüm istatistiklerinin kullanılacağı 21 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da yayımlanması planlanan “Hayat Tabloları, 2019-2021” haber bülteninin yayımı da ertelenecektir."

GEÇEN YIL DA ERTELENMİŞTİ

TÜİK, "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" raporunu geçen yıl da ertelemişti. Erteleme, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin ve veri çelişkilerinin gizlendiği şeklinde yorumlanmıştı.

 
 
 


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