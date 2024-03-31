TÜİK'in seçim göstergesi yine çalıştı

Son 20 yılın seçim sonuçları ile TÜİK'in tüketici güven endeksi karşılaştırıldığında dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkıyordu.

AKP'nin son 20 yılda istediğini aldığı seçimlerin hepsinde tüketici güveni endeks değeri hep 90 ve üzerinde idi. AKP'nin bu dönemde istediğini alamadığı dört seçimde ise bu değer hep 90'ın altında oldu.

Seçim ayı olan mart ayında da tüketici güven endeksi 79,4 oldu ve kritik değer olan 90'ın çok altında kaldı. AKP de kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart'ta ciddi bir yara aldı.





İşte 20 yılda yapılan seçimlerde AKP'nin oy oranları ve seçimin yapıldığı aydaki tüketici güveni endeks değerleri...





28 Mart 2004 yerel seçimleri:





AKP'nin oy oranı: % 41,67

Mart 2004 tüketici güveni endeks değeri: 104,9





AKP bu seçimde İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediyesini kazandı.





22 Temmuz 2007 genel seçimleri:





AKP'nin oy oranı: %46,66

Temmuz 2007 tüketici güveni endeks değeri: 93,9





AKP bu seçim sonucu ile tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağladı.





29 Mart 2009 yerel seçimleri:





AKP'nin oy oranı: %38,39

Mart 2009 tüketici güveni endeks değeri: 76,9





Dünyada ve Türkiye'de ekonomik kriz yaşanan 2009'daki seçimde AKP'nin oylarında 2007'deki genel seçime göre 8,27 puan, 2004'teki yerel seçime göre ise 3,28 puanlık düşüş oldu.





12 Haziran 2011 genel seçimleri:





AKP'nin oy oranı: %49,83

Haziran 2011 tüketici güveni endeks değeri: 98,0





AKP 2011'deki seçimde oy oranını, bir önceki genel seçime göre 3,25 puan, bir önceki yerel seçime göre 11,44 puan artırdı.





30 Mart 2014 yerel seçimleri:





AKP'nin oy oranı: %42,87

Mart 2014'te tüketici güveni endeks değeri: 92,4





AKP bu seçimde İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediyesini kazandı ve bir önceki yerel seçime göre oy oranını yükseltti.





10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi:





Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı: %51,79

Ağustos 2014'te tüketici güveni endeks değeri: 93,6





AKP Genel Başkanı Erdoğan bu seçimi kazanıp cumhurbaşkanı seçildi.





7 Haziran 2015 genel seçimleri:





AKP'nin oy oranı: %40,87

Haziran 2015 tüketici güveni endeks değeri: 89,6





AKP bu seçimde tek başına hükümet kuracak meclis çoğunluğunu kaybetti ve 1 Kasım'da seçimler tekrarlandı.





1 Kasım 2015 genel seçimleri:





AKP'nin oy oranı: %49,50

Kasım 2015 tüketici güveni endeks değeri: 95,2





AKP bu seçimle birlikte tek başına hükümet kuracak çoğunluğu tekrar elde etti.





16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu:





AKP ve MHP'nin istediği evet oyu oranı: %51,4

Nisan 2017 tüketici güveni endeks değeri: 92,0





AKP ve MHP'nin istediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi teklifi kabul edildi.





24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi:





Recep Tayyip Erdoğan: %52,6

Haziran 2018 tüketici güveni endeks değeri: 91,1





Erdoğan ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi.





31 Mart 2019 yerel seçimleri:





AKP'nin aldığı oy oranı: %44,33

Mart 2019 tüketici güveni endeks değeri: 81,1





AKP bu seçimde İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediyesini kaybetti.





23 Haziran 2019 İstanbul seçimi (tekrar):





AKP'nin adayının oy oranı: %44,98

Haziran 2019 tüketici güveni endeks değeri: 80,1





AKP bu seçimde İstanbul'u bir kez daha kaybederken oy farkı 13 binden 806 bine yükseldi.





14 Mayıs 2023 genel seçimi:





AKP'nin aldığı oy oranı: %35,6

Mayıs 2023'te tüketici güven endeks değeri: 91,1





Haziran 2022'de 63,4 olan tüketici güven endeks değeri, kur ve faizin baskılandığı, seçim ekonomisi uygulamalarının devreye sokulduğu süreç sonunda Mayıs 2023'te 91,1'e kadar yükseldi. Seçimlerde Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirken, AKP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı da TBMM'de çoğunluğu elde etti.