Samanyolu Haber /Gündem / Tülin Şahin: Kızımın önünde beni defalarca dövdü /14 Ağustos 2021 13:22

Tülin Şahin: Kızımın önünde beni defalarca dövdü

Manken Tülin Şahin, eşi Pedro de Noronha'nın kendisine şiddet uyguladığını, kızının gözleri önünde defalarca darp edildiğini anlatarak koruma kararı aldırdı.

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Tülin Şahin, eşi ve kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek koruma kararı aldırdı.

Karar kapsamında; Noronha kızını üç ay göremeyecek, Şahin'e de yaklaşamayacak.

2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha (d. 1977)  ile Lisbon'da sade bir tören ile evlendi. Kasım 2019'da, kızları Siena dünyaya geldi. İkili, kısa sürede ilişkilerini noktaladı. Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı. Mahkeme Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Şahin'in evinde kızını görmesine izin verdi.

Kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu

Taraflar arasında dava devam ederken Şahin, önceki ay Noronha'nın, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Noronha, Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İfadesi alınan iş adamı, ardından serbest bırakıldı. Şahin, 4 Ağustos'ta ise Noronha'nın yaşadığı siteye gelerek kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Şahin'in talebi sonrası mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle, Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi.

Sitenin güvenlik kamera kayıtları delil olarak dosyaya sunuldu

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü manken Tülin Şahin, daha önce de kızının gözleri önünde eşinden defalarca dayak yediğini anlattı. Sitenin güvenlik kameralarında yaşadığı darp olayının kaydedildiğini belirten Şahin, görüntüleri de dosyaya delil olarak sundu.
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