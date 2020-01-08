Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan saldırı açıklaması /08 Ocak 2020 19:27

Trump'tan saldırı açıklaması

Amerika Birleşik Devletler başkanı Donald Trump, İran'ın dün gece saatlerinde ABD askeri üslerine yaptığı saldırılarla alakalı açıklama yapıyor. Ayrıntılar biraz sonra sizlerle...

SHABER3.COM

Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların ilk izlenimleri olarak İran'ın ABD'ye yaptığı askeri üs saldırısına yeni bir karşılık verilmeyeceği yönünde oldu.

İran'ın önceki gece Irak'taki Amerikan üslerine saldırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında dünyaya seslendi. Trump, erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir Amerikan askeri zayiatının yaşanmadığını belirtti.

İranlı üst düzey general Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran, Irak’taki Amerikan hedeflerine 10’dan fazla füze ile saldırı gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Trump bu saldırının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti.

Trump’ın konuşmasından satır başları şöyle;

* Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olamayacak.

* Dünkü saldırıda hiçbir Amerikalı ölmemiştir. Sadece askeri üslerde bazı hasarlar meydana geldi.

* Erken uyarı sistemimiz sayesinde hiçbir Amerikan askeri zayiatı yaşanmadı.

* Geçen hafta acımasız bir teröristi öldürdük. Dünyanın bir numaralı teröristi Kasım Süleymani’yi ABD ortadan kaldırmıştır. Süleymani’nin uzun süre önce öldürülmesi gerekiyordu.

* Eğer canınıza değer veriyorsanız ABD’ye saldırmayın.

* İran’a son derece güçlü ekonomik yaptırımlar getirilecek.

* İran tavrını değiştirmediği sürece bu böyle devam edecek. İran teröre verdiği desteğe son vermeli.

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