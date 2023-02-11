Samanyolu Haber /Gündem / Tüm üniversiteler kapatıldı! Yaza kadar uzaktan eğitim... /11 Şubat 2023 21:10

Tüm üniversiteler kapatıldı! Yaza kadar uzaktan eğitim...

Erdoğan “Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz. Üniversiteler uzaktan eğitime geçiş yapacak. Yurtlar depremzedelere açılacak" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası deprem bölgelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

Erdoğan, burada basına yaptığı konuşmasında deprem kaynaklı gidilecek düzenlemelere ilişkin bilgiler verdi. Erdoğan "Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz" dedi.

Erdoğan, celp tarihlerini bekleyen askerler içinse "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir" dedi.
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