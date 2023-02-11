Suriyeliler depremin ardından ülkelerine yeterince yardım gönderilmemesinden şikayetçi

Bu tür bir yardımın, Beşar Esad yönetimi tarafından kuzeydeki muhalif bölgelerde etki kurmak ve bu bölgeleri kademeli olarak geri almak için bir adım olarak kullanılacağını öne sürdüler.

Bir kısmı muhalif güçler tarafından kontrol edilen kuzeybatı Suriye hakkında da konuşan Dhanapala, özellikle bu bölgeye yardım götürmenin çok zor olduğunu belirtti.

Dhanapala, "Bu çok büyük bir rakam ve bu insanlar halihazırda kitlesel olarak yerinden edilmiş durumdalar” dedi.

Şam'dan Cenevre'deki basına bilgi veren BMMYK Suriye temsilcisi Sivanka Dhanapala, ön tahminlere göre Suriye çapında depremden etkilenen herkesin barınak yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), depremler nedeniyle Suriye'de 5,3 milyon kadar insanın evsiz kalmış olabileceğini açıkladı.

SAMS Bab el Hava hastanesinden Dr. Faruk el Ömer de “Normalde bile yeterli sağlıkçımız yoktu, böyle bir felaket karşısında çok yetersiz kaldık” dedi.

Suriye’de muhaliflerin ve cihatçı örgütlerin denetimindeki yerlerde faaliyet gösteren kurtarma ekibi Beyaz Baretliler’den İsmail al Abdullah, “Suriyelilerin kanı uluslararası toplumun ellerinde” dedi ve daha fazla kurtarma ekipmanına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Protestonun örgütleyicilerinden Mazen Gharibah, BBC’ye yaptığı açıklamada İngiltere ve Birleşmiş Milletler’in Suriye’ye çok az yardım etmesinin “utanç verici olduğunu” söyledi.

Londra’da 11 Şubat’ta Başbakanlık önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik bir grup, “Suriyelilerin hayatları değerlidir” pankartları açtı.

11 Şubat’ta Suriye’nin Halep kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebereyesus da “Burada gördüklerim karşısında çok üzgünüm. Depremzedeler dondurucu soğuklarla karşı karşıya ve yeterli barınma, gıda, su, ısınma ve tıbbi yardım imkanları yok” dedi.

10 Şubat Cuma sabahı yapılan son güncellemelere göre Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı.

Şu anda Türkiye'den Suriye'ye tek bir sınır kapısı üzerinden ulaşılabiliyor ve son günlerde iki yardım konvoyu geçti, ancak çok daha fazla yardıma ihtiyaç olduğu kaydediliyor.





İsviçre ve Brezilya, gelecek hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye gündemiyle toplanması çağrısı yaptı.





Küresel bir insani yardım kuruluşu olan Uluslararası Arama Kurtarma Birliği CEO’su David Miliband, yardımda ihtiyacı olan insanlara destek gitmediğini; bu sebeple Suriye’de ikinci bir felaketin kapıda olduğunu söyledi.





BBC’ye konuşan Miliband, “Suriye’nin kuzeyindeki ihtiyaçlarla karşılanan arasında büyük uçurum var. Çok basit temel ihtiyaçlar bile insani bir şekilde karşılanmaktan çok uzak” dedi. İlk felaketin deprem olduğunu; yaklaşmakta olan ikincisinin ise ciddi sağlık sorunları olacağını söyledi.





Beyaz Baretliler gönüllüsü Ammar al Salmo da, uluslararası yardımların zamanında gelmediğini ve kurtarılabilecek binlerce kişinin bu sebeple hayatını kaybettiğini söyledi. “Artık enkaz altından ses duymuyoruz, yani şu an artık çok geç kalındı” dedi.





BBC Cenevre Muhabiri Imogen Foulkes , Suriyeli gönüllü arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'in depremin 100. saatinde Suriye'nin kuzeyine yeni yardım gelmediğini iddia ettiğini bildirdi. BM bunu reddetmedi.





Ancak BM; hem iç savaşın sürmesi hem de benzin gibi yardım dağıtımında zaruri ihtiyaçların bulunamaması sebepleriyle kendisine yöneltilen eleştirileri "haksız" olarak nitelendirdi.





BM yardım görevlileri, yardım gönderebilmek adına Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine doğru daha çok sınır kapısının açılması gerektiğini söylüyor.





Depremden beri geçişler kapalı durumdaydı. Bu nedenle, Suriye'nin kuzeyine yardım ulaştırma konusunda sorunlar yaşanıyordu.





Öte yandan Reuters haber ajansı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın deprem bölgesine ilk ziyareti gerçekleştirdiğini aktardı. Suriye devlet medyası Esad'ın Halep'te bir hastaneyi ziyaret ettiğini bildirdi.