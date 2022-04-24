Tunus ve Lübnan açıklarında göçmen tekneleri battı: Onlarca kişi kayıp

Avrupa'ya Tunus ve Lübnan'dan umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin teknelerinin battığı bilgisi paylaşıldı.







Reuters, Tunus kıyılarında göçmenleri taşıyan dört teknenin batması sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 göçmenin de kayıp olduğunu aktardı. Tunuslu bir sahil güvenlik görevlisi ajansa yaptığı açıklamada, teknede bulunan 120 kişiden 98'inin kurtarıldığını söyledi.





27 GÖÇMEN KAYIP

Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında da bu sabah 60 göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi. Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı" denildi, arama çalışmalarının yapıldığı duyuruldu. Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına yedi ambulans gönderdiği belirtildi.





Lübnan resmi haber ajansı NNA ise tekneden 27 göçmenin kaybolduğu, bir çocuğun ise hayatını kaybettiğini aktardı.