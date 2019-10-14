Samanyolu Haber /Dünya / Barış Pınarı protestosu: Türk büyükelçilik binasının camları kırıldı /14 Ekim 2019 23:43

Barış Pınarı protestosu: Türk büyükelçilik binasının camları kırıldı

Türkiye'nin Suriye'de devam eden askeri harekâtına karşı protestolar sürüyor. Finlandiya'da operasyonu protesto eden bir grup, Türk büyükelçiliğinin bulunduğu binanın camlarını kırdı.

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri harekât Avrupa ülkelerinde protesto edilmeye başlandı. 

Finlandiya’da gerçekleştirilen protestolarda Helsinki Büyükelçiliğinin bulunduğu binanın camları kırıldı.

Finlandiya’da yayın yapan Haberfin internet sitesinde yer alan habere göre, Kampintori’de toplanan 250 kişilik bir grup Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçiliğinin bulunduğu yere doğru yürüyüşe başladı.

POLİS ÖNCE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Kalabalığa önce polis müdahale etmek istedi, ancak daha sonra vazgeçti. 

Grup, ABD Büyükelçiliğinin önünden geçerken sıkı bir kontrole tabi tutularak bölgeden sorunsuz bir şekilde geçti.

Ardından protestocular Türkiye Büyükelçiliği'nin bulunduğu binaya gelerek çeşitli nesnelerle saldırdı. 

Binanın dört camı kırıldı. Polis, göstericilerden bir kişiyi gözaltına aldı.
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