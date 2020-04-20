Samanyolu Haber /Gündem / Türk halkı uslanmıyor: Yeni Saadet zinciri vurgunu ortaya çıktı /20 Nisan 2020 10:00

Türk halkı uslanmıyor: Yeni Saadet zinciri vurgunu ortaya çıktı

İzmir’de bir ‘saadet zinciri’ krizi daha yaşanıyor. Binlerce kişiden para toplayan kişi önce “Hesaplara bloke kondu” dedi. Daha sonra koronavirüs nedeniyle ödemeleri yapamadığını söyledi. Ev kadını, uzman çavuş ve öğretmenlerin de aralarında olduğu binlerce kişi ise sisteme yatırdıkları milyonlarca liranın iadesini bekliyor.

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İzmir’de 7 ay önce, 'Kazandıran Paketler' adıyla yeni bir saadet zinciri kuruldu. Daha önce 30 bin kişinin para batırdığı Epitelyum isimli bir saadet zincirinde yer alan Ömer Faruk Zıngıl’ın kurduğu sistem kısa sürede yayıldı.

Zıngıl, yatırılan paraları matbaa sektöründe değerlendirdiğini, elde ettiği yüksek kazancı da katılımcılara paylaşacağını vaat etti. 10 ayrı paket adı ile üyelerden para toplandı. Sisteme üyelik için 250 TL veren de oldu 30 bin TL veren de. 5 bin TL yatırana 7 ayın sonunda 12 bin 600 TL, 10 bin TL yatırana 25 bin 200, 30 bin TL yatırana 75 bin TL kazanacağı vaat edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre 'Kazanç günlük, ödeme haftalık' sloganı kullanılan sistemde, vaat edilen kazanç haftalık olarak ödeniyordu. Sisteme yeni üye kazandıranların da ekstra yüzde 10 kazanç elde edecekleri kaydedildi. İzmir başta olmak üzere birçok ilden binlerce kişinin para yatırdığı sistemde bir hafta önce sorunlar baş göstermeye başladı. Birçok üye sisteme giremeyince, birbirleri ile temasa geçti. Üyeler, paraların buharlaştığını yaptıkları araştırmada anladı.

'Koronavirüs geldi işler durdu'

Projenin başındaki isim olan Zıngıl’a ulaşan isimler ilk olarak "Hesaplara bloke konuldu. Hayati tehlikem var" yanıtı aldı. Zıngıl son olarak, koronavirüse karşı etkili olan bir sabun işine girdiğini söyledi. Sisteme üye olan 4 bine yakın kişiden toplanan paranın tutarı 10 milyonu aşkın olarak hesaplanıyor. 
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