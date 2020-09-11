Samanyolu Haber /Kültür / Türk sinemacıya Venedik'te ödül /11 Eylül 2020 23:40

Türk sinemacıya Venedik'te ödül

Türk sinemacı Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler” adlı filmi Venedik Film Festivali'nde Büyük Ödül’ü kazandı.

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Bu yıl 77. kez düzenlenen Venedik Film Festivali’nin önemli yan bölümlerinden biri olan Eleştirmenler Haftası’nda Türk sinemacı Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler” adlı filmi Büyük Ödül’ü kazandı. İlk filmlerin değerlendirildiği seçkide Variety’nin eleştirmenlerinden Jay Weissberg 5000 Avro tutarındaki ödlü Okyay’a sundu.

Azra Deniz Okyay’ın tek bir günde geçen filmi İstanbul’da yaşayan dört ailenin iç içe geçen hikayelerini anlatıyor. 

Eleştirmenler Haftası’nda ödül alan diğer iki filmin yönetmenlerinin de kadın olması dikkat çekti. Ukraynalı yönetmen Natalya Vorozhbit “Bad Roads” adlı filmiyle Vernoa Film Club Ödülü’nü alırken, Amerikalı ikili Celine Held ve Logan George’un filmleri “Topside” En İyi Teknik Katkı ödülüne layık bulundu.
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