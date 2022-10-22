Türk-Yunan gerilimine Almanya da katıldı

Almanya, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları (GASA) silahlandırması ile artan Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime dikkat çeken bir yorum yaptı.



Almanya'da hükümet sözcülerinden Wolfgang Buchner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerini kınarken, Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum" çıkışında bulundu. Buchner, Berlin'in komşuları tehdit etmeyi veya düşmanca açıklamalarda bulunmayı doğru bulmadığını söyledi.



Greek City Times'ın haberine göre, Buchner yaptığı açıklamada, "Komşulara karşı tehdit veya düşmanca açıklamalarda bulunmayı doğru bulmadığımızı her zaman açıkça ifade ediyoruz" dedi.



Buchner, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un nasıl yanıt verdiğine yönelik bir soruya "Her açıklamayı uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum” açıklamasında bulundu.