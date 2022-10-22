Samanyolu Haber /Dünya / Türk-Yunan gerilimine Almanya da katıldı /22 Ekim 2022 11:05

Türk-Yunan gerilimine Almanya da katıldı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime Almanya'dan yorum geldi. Almanya hükümet sözcüsü Wolfgang Buchner, yaşanan gerilim hakkında "uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Almanya, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları (GASA) silahlandırması ile artan Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime dikkat çeken bir yorum yaptı.

Almanya'da hükümet sözcülerinden Wolfgang Buchner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerini kınarken, Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum" çıkışında bulundu. Buchner, Berlin'in komşuları tehdit etmeyi veya düşmanca açıklamalarda bulunmayı doğru bulmadığını söyledi.

Greek City Times'ın haberine göre, Buchner yaptığı açıklamada, "Komşulara karşı tehdit veya düşmanca açıklamalarda bulunmayı doğru bulmadığımızı her zaman açıkça ifade ediyoruz" dedi.

Buchner, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un nasıl yanıt verdiğine yönelik bir soruya "Her açıklamayı uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum” açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk-Yunan gerilimine Almanya da katıldı Sonraki Haber >>

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:03:22