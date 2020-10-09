Samanyolu Haber /Spor / Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı Avrupa ikincisi /09 Ekim 2020 23:24

Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı Avrupa ikincisi

Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı finalde Rusya'ya 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu

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Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, final maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olarak ve Avrupa ikincisi oldu.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Türk milli takımı, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.

Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
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