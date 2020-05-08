Türkiye Avrupa'da ilk sıraya oturdu

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, ülkelere göre 2018-2019 yıllarındaki elektrik ve gaz fiyatlarındaki değişimi gösteren yeni istatistiklerini yayımladı. Buna göre Avrupa'da 2018'in ikinci çeyreği ile 2019'un ikinci çeyreği arasında elektrik ve gaz fiyatının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.





Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre doğalgaz fiyatlarına bakıldığında Avrupa Birliği'nde ortalama yüzde 1,7 oranında bir artış gözlemlenirken, bazı ülkelerde fiyatlar düştü. Buna göre Letonya'da yüzde 22, Danimarka'da yüzde 15,5 ve Yunanistan'da yüzde 10,2 indirim oldu.





En fazla zam ise yüzde 24,5 ile Türkiye oldu. Türkiye'yi yüzde 16,7 ile İspanya ve yüzde 12,9 ile Hırvatistan takip etti.





Gaz ve elektrik fiyatlarında 2018-2019 arası değişim







Gaz Fiyatları:





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Elektrik Fiyatları:









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Elektrik fiyatları ise Avrupa Birliği'nde ortalama yüzde 1,3 arttı.





Türkiye'de yüzde 20,2, Hollanda'da yüzde 19,6 ve Litvanya'da yüzde 14,3 zam yaşandı. Diğer yandan Danimarka'da yüzde 6,3, Yunanistan'da yüzde 5,8, Portekiz'de ise yüzde 4,9 indirim görüldü.





Satın alma gücüne göre Türkiye'de gaz fiyatı AB ortalamasında





Eurostat ayrıca ülkelerdeki gaz ve elektrik fiyatlarını satın alma gücü paritesine göre de değerlendirdi. Bu yöntemle yapılan hesaplamalar, ülkedeki ortalama maaş ve paranın satın alma gücüne bakılarak daha doğru bir karşılaştırma yapmaya imkan sağlıyor.





Böylelikle satın alma gücüne göre gaz fiyatlarına bakıldığında Türkiye'nin Avrupa Birliği ortalaması seviyesinde olduğu görülebiliyor.





Avrupa'daki en pahalı doğal gaz sırasıyla İspanya, İsveç ve İtalya'da bulunurken, en ucuzları da sırasıyla Lüksemburg, Birleşik Krallık ve Letonya'da.





Vergilere bakıldığında ise Avrupa'da gaz fiyatından en az vergi alan ülkelerden birinin Türkiye olduğu dikkat çekiyor. Buna göre Danimarka'da yüzde 60, Hollanda'da yüzde 54'ü bulan doğal gaz vergileri, Türkiye'de yüzde 16 seviyesinde.





Avrupa'da doğal gaz için en az vergi ödeyen ülke ise yüzde 8 ile Yunanistan.





En pahalı elektrik Türkiye'de





Satın alma gücüne göre elektrik fiyatlarına bakıldığında ise en pahalı elektriğin sırasıyla Türkiye, Romanya ve Almanya'da bulunduğu görülüyor.





En ucuz elektriğe erişenler ise İzlanda, Norveç ve Finlandiya'da.





Vergilere bakıldığında ise Türkiye, Avrupa'da elektrik fiyatından en az vergi alan 5 ülke içerisinde yer alıyor. AB'de ortalama yüzde 41 vergi alınırken Türkiye'deki vergi oranı yüzde 19 seviyesinde.





Elektrikten en fazla vergi alan ülkeler ise sırasıyla Danimarka, Almanya ve Portekiz.