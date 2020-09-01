“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı: Artık yeter!

Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yapılan eylemle protesto edildi. Tenkil Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve aktivist Mehmet Ali Uludağ, “Türkiye’deki hukuksuzlukları haykırmak için, amasız fakatsız ‘yeter artık’ diyebilecek yürekli insanlara ihtiyacımız var” dedi. Çocukların, kadınların, gazetecilerin, masum insanların delilsiz ve sebepsiz cezaevlerine atıldıklarını belirten Uludağ, “Bugün burada, AİHM önünde bir ateş yakıyoruz. Amasız, fakatsız hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı birlik olma ateşi… Ve avazımız çıktığı kadar haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.





İnsan hakları savunucusu Veysi Özer de “Türkiye’de bu kadar hukuksuzluk ve haksızlık yaşanırken sessiz kalmak o zulme ortak olmaktır” dedi ve herkesi “”Yeter artık” demeye çağırdı.







