Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye enflasyonda Venezuela'yı da geçti /13 Nisan 2024 11:44

Türkiye enflasyonda Venezuela'yı da geçti

Uzun süre dünyada yüksek enflasyon birinci olan Venezuela, mart ayında yüzde 67,8'lik enflasyonla beşinci sıraya geriledi. Türkiye ise martta yüzde 68,5'lik enflasyonla bir sıra daha yükselerek Venezuela'yı geçti.

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Venezuela, sıralamada Türkiye'nin altına indi. Latin Amerika ülkesinde 2024 yılı Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,2, yıllık enflasyon ise yüzde 67,8 oldu. Şubatta Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 75,9 olmuştu.

Türkiye'de ise şubatta yüzde 67,07 olan yıllık resmi enflasyon, martta yüzde 68,5'e yükselmişti.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Türkiye'de mart ayı enflasyonunu yüzde 124,63 olarak hesaplarken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) mart enflasyonunu yüzde 78,25 olarak açıklamıştı.

ARJANTİN BİRİNCİ, TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ

Resmi enflasyon hesaplamalarına göre Türkiye, mart ayında dünyada yüksek enflasyon liginde Venezuela'yı geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

Arjantin'in yüzde 276'lık enflasyonla ilk sırada yer aldığı listede, Suriye yüzde 140'lık oranla ikinci, iflas eden Lübnan yüzde 123'lük oranla üçüncü sırada yer alıyor. Uzun süre listenin ilk sırasında yer alan Venezuela ise beşinci sıraya kadar geriledi.

VENEZUELA'DA 12 YILIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Venezuela, aylık enflasyon oranlarının son 12 ayda yüzde 50'nin altında kaydedilmesi ile birlikte Aralık 2021 itibarıyla beş yıllık hiperenflasyondan çıkmıştı.

Venezuela'da son yıllarda enflasyonun gerilemesinde, ülkedeki dolarizasyon, kamu harcamalarındaki ve kredi hacmi artışındaki düşüş ve petrol ihracatındaki artış etkili oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıklamıştı.

ABD yaptırımları nedeniyle 2016 yılında ağır bir ekonomik ve siyasi krize yuvarlanan Venezuela'da enflasyon oranı 2018'de yedi haneye kadar yükselmişti.
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