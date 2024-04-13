Samanyolu Haber /Dünya / AVM'ye kanlı baskın: Ölü sayısı kaç? /13 Nisan 2024 11:49

AVM'ye kanlı baskın: Ölü sayısı kaç?

Avustralya'da bulunan alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda ölenlerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bir bıçaklı silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ölenlerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan saldırının ardından yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi.

Olaya ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken, saldırının terör saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyor.

Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, çok sayıda kişinin de yaralı olduğu belirtildi.

Saldırganın görüntüsü de ortaya çıktı:

SALDIRGANIN KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Saldırganın yalnız hareket ettiği ve kimliğinin henüz bilinmediği belirtilirken polis, saldırının sebebinin henüz tespit edilemediğini, her ihtimalin değerlendirildiğini açıkladı.
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