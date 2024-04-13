AVM'ye kanlı baskın: Ölü sayısı kaç?

Yaşanan saldırının ardından yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi.
Olaya ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken, saldırının terör saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyor.
Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, çok sayıda kişinin de yaralı olduğu belirtildi.
Saldırganın görüntüsü de ortaya çıktı:
SALDIRGANIN KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ
Saldırganın yalnız hareket ettiği ve kimliğinin henüz bilinmediği belirtilirken polis, saldırının sebebinin henüz tespit edilemediğini, her ihtimalin değerlendirildiğini açıkladı.