Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ete erişimde Avrupa sonuncusu /04 Mart 2022 12:20

Türkiye ete erişimde Avrupa sonuncusu

Türkiye’de kırmızı et, beyaz et veya balık yemeye imkânı olmayanların oranı yüzde 37’yi buldu.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu EuroStat’a göre 37 Avrupa ülkesi arasında “iki günde bir gün et, tavuk, balık ya da bitkisel ikâmelerine parası yetmeyenlerin” nüfusa göre en yoğun olduğu ülke Türkiye oldu.

AB Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 25 Şubat’ta yayınlanan istatistiklerine göre Türkiye nüfusunun 3’te 1’inden fazlasının etli yemek, tavuk veya balık yemeye mali gücü yetersiz kalıyor.

2020 yılı baz alınan verilerle, iki günde bir et ve diğer ürünleri yemeye mali imkânı olmayanlar listesinde Türkiye yüzde 37,3 oranıyla en kötü durumdaki ülke oldu. Bu oranın 27 ülkeli AB içindeki ortalaması yüzde 8,6.

En kötü durumdaki ülke olan Türkiye’yi takiben yüzde 34,3’le Arnavutluk, onuysa yüzde 25,9’la Bulgaristan takip ediyor.

Almanya, Sırbistan, Romanya ve Karadağ’daysa bu oran yüzde 14-15 civarında seyrediyor.

Et, tavuk ve balığa erişememe oranının en düşük olduğu ülkelerse yüzde 1,1 ile Kıbrıs, yüzde 1,5 ile İrlanda ve yüzde 1,8 ile İsviçre oldu.
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