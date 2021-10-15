Türkiye Formula 1 takviminden çıkartıldı

Formula 1'in uzun süredir üzerinde çalıştığı 2022 Formula 1 takvimi, bugün gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylandı ve resmen açıklandı.





2022 Formula 1 takvimine göre sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde daha önce açıklandığı üzere 23 yarış bulunuyor.





Türkiye, Formula 1'le uzun vadeli kontrat görüşmeleri yapmasına rağmen 2022 Formula 1 takviminde kendisine yer bulamadı. Fakat 2022 takvimindeki yarışlardan biri gerçekleşmezse, Türkiye bir kez daha takvime girmek için "pole pozisyonunda" olacak.