Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Formula 1 takviminden çıkartıldı /15 Ekim 2021 21:39

Türkiye Formula 1 takviminden çıkartıldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Formula1 yarışının ardından gelecek sene için oluşturulan yarış takviminde Türkiye'nin yer almadığı belirtildi.

SHABER3.COM

Formula 1'in uzun süredir üzerinde çalıştığı 2022 Formula 1 takvimi, bugün gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylandı ve resmen açıklandı.

2022 Formula 1 takvimine göre sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde daha önce açıklandığı üzere 23 yarış bulunuyor.

Türkiye, Formula 1'le uzun vadeli kontrat görüşmeleri yapmasına rağmen 2022 Formula 1 takviminde kendisine yer bulamadı. Fakat 2022 takvimindeki yarışlardan biri gerçekleşmezse, Türkiye bir kez daha takvime girmek için "pole pozisyonunda" olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye Formula 1 takviminden çıkartıldı Sonraki Haber >>

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:55:12