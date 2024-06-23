Samanyolu Haber /Spor / Türkiye gruptan çıkabilecek mi; İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler /23 Haziran 2024 14:54

Türkiye gruptan çıkabilecek mi; İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler

EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 yenilen Türkiye, son maçında Çekya karşısında 1 puan alarak gruptan çıkma şansını yakalamak istiyor. İşte maç öncesi senaryolar ve muhtemel rakipler.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda ikinci maçta Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım, 3 puanda kalarak gruptan ikinci çıkma şansını son maça bıraktı. Türkiye, Çekya ile oynayacağı son maçta alacağı 1 puanla gruptan ikinci sırada çıkacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre F Grubu'nda 6 puana ulaşan Portekiz, ikili averajda Türkiye'ye üstünlük sağladığı için grupta liderliği garantiledi. Grupta Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak

Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Bu durumda Türkiye, Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın liderlik şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek ve 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

Bu durumda Türkiye, Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın liderlik şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek ve 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSI
Milli Takım, Çekya'ya yenilirse Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplardaki durumlara göre en iyi üçüncüler arasında yer alma şansını koruyacak. Türkiye, Çekya'ya kaybeder ve Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse, en iyi üçüncü olma ihtimali diğer gruplardaki sonuçlara bağlı olacak.

Türkiye, 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört üçüncü arasında yer alırsa B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya, liderliği garantiledi. Bu durumda Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşılaşacak.

C Grubu'nda ise son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı devam ediyor. Türkiye, en iyi dört üçüncü arasına girer ve C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.

A Milli Takım, son maçında Çekya'ya yenilir ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse grupta son sırada kalarak turnuvaya veda edecek. Türkiye, Çekya ile karşılaşmadan önce diğer gruplardaki son maçlar tamamlanacağı için, sahaya çıkmadan önce son durumu görebilecek.
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