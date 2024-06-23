Anketlere göre Fransa'daki seçimin galibi aşırı sağ olacak!

Fransa'da 30 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesindeki anketler aşırı sağcıların mutlak çoğunluğu sağlayabileceğini gösteriyor.







Le Nouvel Obs dergisinin kamuoyu araştırma şirketi Odoxa'ya yaptırdığı anketin sonuçlarına göre, aşırı sağcıların Ulusal Meclis'te 250 ila 300 sandalye kazanabileceği tahmin ediliyor. Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğun sağlanması için 289 milletvekili gerekiyor.





DW Türkçe’nin aktardığına göre sonuçları Cuma günü açıklanan anket, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisinin ilk turda oyların yüzde 33'ünü alabileceğini ortaya koydu.





Sol ve yeşil partilerin erken seçim öncesinde oluşturduğu ittifak Yeni Halk Cephesi'nin oy oranı ise yüzde 28 ile aşırı sağcıların gerisinde kaldı.





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Odoxa'nın anketine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki liberal ittifak Birlikte'nin ise oy oranının yüzde 19 civarında olacağı tahmin ediliyor.





Bu oy oranları ile kazanılması muhtemel milletvekili sayısı hesaplandığında ise RN'nin çoğunluğu sağlayabileceği belirtiliyor. Sol partilerin ittifakının 160 ila 210 milletvekili çıkarması, Macron'un oluşturduğu koalisyonun ise 70 ila 120 sandalye kazanması muhtemel. Muhafazakâr çizgideki Cumhuriyetçiler ile diğer sağcı partilerin ise 10 ila 50 milletvekili çıkarabileceği öngörülüyor. Anketin sonuçlarına göre, seçimlere katılım oranının ise yüzde 64 olacağı tahmin ediliyor.





DİĞER ANKETLER NE DİYOR?

LCI televizyonu, Le Figaro gazetesi ve Sud Radio'nun kamuoyu araştırma şirketi Ifop Fiducial'a yaptırdığı seçim anketi de benzer sonuçları ortaya koydu. Bu anketin sonuçları doğrultusunda yapılan tahminlere göre aşırı sağcı RN oyların yüzde 35'ini, Yeni Halk Cephesi oyların yüzde 29'unu ve Macron'un ittifakı ise oyların yüzde 21,5'ini alacak.





Bu ankete göre Ulusal Meclis'teki sandalye sayısı hesaplandığında, RN'nin çıkarabileceği milletvekili sayısının 200 ile 240 arasında olabileceği belirtiliyor. Yeni Halk Cephesi'nin 180 ila 210, Macron'un ittifakının 110 ila 180 ve Cumhuriyetçiler ile diğer sağ partilerin ise 40 ila 60 sandalye kazanabileceği tahmin ediliyor.





Fransa'da seçimlerin ikinci turu ise 7 Temmuz'da yapılacak. İkinci tur göz önünde bulundurulduğunda, anket sonuçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.





Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin güçlenerek çıktığı seçimler Fransa'da oyların yaklaşık yüzde 32'sini alan aşırı sağcı RN'nin zaferi ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olurken Sosyalistler ise yüzde 14 ile Macron'un kıl payı gerisinde kaldı. Macron, bu sonuçlar üzerine Ulusal Meclis'i feshederek, erken seçim kararı aldı.