Türkiye iflas sayısında dünya lideri

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre Türkiye’de şirket iflasları 2020 yılında, 2019'a kıyasla yaklaşık yüzde 14 arttı. Türkiye bu artışla 61 ülke arasında ilk sıraya yer aldı.







Türkiye’yi ise iflas artışında Çin izliyor.





Çin yaklaşık yüzde 10'luk artışla ikinci sırada yer aldı.





Raporda, hükümetlerin verdiği mali destekler sayesinde dünya genelinde 2020 yılında iflasların ciddi şekilde azaldığı ancak Çin ve Türkiye'de arttığına dikkat çekildi.





Raporda, küresel ekonomi toparlandıkça hükümetlerin pandemi döneminde aldığı olağan dışı mali destek önlemlerini bırakacakları vurgulandı. IIF, bu durumun dünya genelinde iflas ve batık kredi artışlarına neden olabileceği uyarısını yaptı.





IIF raporunda “Şirketlerin zombileşmesi”ne dikkat çekildi.





Raporda, borç garantileri ve düşük faizlerin, en zayıf ve borçlu şirketleri daha fazla borçlanma yönünde cesaretlendirebileceğini ifadeleri yer aldı.