Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile ilgili yeni koronavirüs verileri açıklandı /21 Haziran 2020 21:05

Türkiye ile ilgili yeni koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içindeki koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca'nın aktardığı verilere göre son 24 saatte 23 can kaybı yaşanırken ve 1192 yeni vak'a tespit edildi. İyileşen hasta sayısı ise yeni vak'alardan yine fazla oldu: 1412.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 950ye, toplam vaka sayısı 187 bin 685'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."


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