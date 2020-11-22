Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye israfta Avrupa 1.'si /22 Kasım 2020 19:30

Türkiye israfta Avrupa 1.'si

Ekonomik kriz yaşanan Türkiye’de kamuya ait lüks makam araçları ve özel uçaklarla ilgili israf tartışmaları bitmiyor. Türkiye’nin devlete ait uçak filosu bakımından birçok ülkeden daha önde olduğu ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın hava filosundaki uçak sayısının Katar'ın hibe ettiği Boeing 747-8 model uçakla birlikte 16'ya yükseldiğini duyurdu. Ağbaba’ya göre Türkiye'de 125 bin kamu aracı bulunuyor.

Veli Ağbaba, "Türkiye, devletin uçak filosu bakımından birçok ülkeden daha önde. Almanya’da 12, Fransa’da 14, İtalya’da 11, Japonya’da ise kamuya ait iki özel uçak bulunuyor" dedi.

2019 yılı verilerine göre Türkiye'de 125 bin kamu aracı bulunduğunu söyleyen Ağbaba, “Bize en yakın 29 bin araç ile İtalya. İngiltere'de bakanlıklara 90 araç verilmiş. Belçika'da Başbakan, Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlıkları'na yedişer, İçişleri Bakanlığı'na altı araç tahsis edilmiş.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, “Cumhurbaşkanlığına ait kaç uçak var?” sorusuna ise yanıt verilmedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Sorunun muhatabı Ulaştırma Bakanlığı'dır'' derken, Ulaştırma Bakanlığı ise “Bizim bilgimiz yok'' yanıtını verdi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın benzer soru önergesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na yönlendirildi.CHP'li Alban, “Cumhurbaşkanı'na sorulan sorunun Tarım ve Orman Bakanlığı'na sevk edilmesi, devleti yönetenlerin ciddiyetini gösteriyor. Bakanlık, devlet kurumu uçaklarla ilgili bilgi sahibi değil. Bu nasıl iş'' diye tepki gösterdi.
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