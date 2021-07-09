Türkiye kısa süre önce getirdiği plastik atık yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Henüz iki ay önce yasak getirilen plastik atık ithalatına, "sıkı denetim" mekanizmaları eşliğinde yeniden başlanmasının planlandığı haberleri basına yansıdı. Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sektör temsilcilerinin uygulamaya dair bir taslak metin üzerinde uzlaştığı beliriliyor. Taslağa göre, geri dönüşüm firmalarının lisanslarının yeniden gözden geçirilmesi, ithal plastik atık limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilmesi, ithalat izninin kırma makinesi kapasitesine göre değil daha büyük yatırım gerektiren ısıl işlem kapasitesi baz alınarak yapılması gibi düzenlemeler gündemde.





Taslak aşamasında olan bu düzenlemeye çevre örgütleri tepki gösteriyor. Greenpeace, bugünkü açıklamasında kararın henüz resmiyet kazanmadığını ancak ihtimallerin konuşuluyor olmasının dahi tedirginlik yarattığını söyledi.





Plastik atık ithalatında denetimler yeterli olmadığının ve olamayacağının vurgulandığı açıklamada, "Bundan önce de denetimlerin olması gerekiyordu ama İzmir'de Adana'da doğaya terk edilmiş plastik atıkları görüntülemiştik. Bu atıkların denizlerimizi, toprağımızı, havamızı nasıl kirlettiğini belgelemiştik. Türkiye sıfır atık bir geleceğe ulaşmak için öncelikle kendi atıklarını değerlendiren bir ülke olmalı. Avrupa’nın çöplerini rekor düzeyde Türkiye'ye getirerek bunu başaramayız!" denildi.



