Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’nin AB üyeliği gündemde değil /12 Temmuz 2023 21:54

Türkiye’nin AB üyeliği gündemde değil

NATO zirvesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’nin AB üyeliği meselesinin şu an gündemde üst sıralarda yer almadığını söyledi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO zirvesinin kapanışında bugün İtalya basınına açıklamalar yapan Başbakan Meloni, Erdoğan ile görüşmesiyle alakalı sorulara da yanıt verdi.

Bir gazeteci, Erdoğan’ın ‘’İsveç’in NATO üyeliğine onay vermek için Türkiye’nin AB üyeliğini masaya sürdüğünü hatırlattı’’ ve ‘’Türkiye’de kadın hakları ve genel olarak insan hakları meselesi de düşünülürse Türkiye’nin AB’ye girmesi hakkında İtalya hükümetinin pozisyonu nedir?’’ diye sordu.

Meloni’nin bu soruya yanıtı şöyle oldu:

‘’Bana kalırsa bu konu hala oldukça uzak. Bunu kesinlikle bir öncelik olarak değerlendirmeyen bizim pozisyonumuzun ötesinde, AB içinde de çeşitli zorluklar var.’’

Meloni, Avrupa Birliği’nin halen Batı Balkanlar’ı da kapsayan genişleme süreci üzerinde çalıştığını vurguladı, Türkiye’nin üyelik sürecinin ise ‘’mevcut bağlamda gündemde yer bulmadığını’’ belirtti.

İtalya Başbakanı dün Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ‘’Güney Akdeniz’de taahhütleri güçlendirme yönündeki ortak çıkarları, iki ülke arasındaki iş birliği ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını” açıklamış, ayrıca Ukrayna’da ‘’adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz’’ demişti.

Görüşmede, Erdoğan’ın NATO zirvesinden hemen önce gündeme getirdiği Türkiye’nin AB üyeliği başlığının ele alınmaması İtalya basınında haberlere konu olmuştu.

İtalyan basınında yorumlar

La Stampa gazetesi bugün Erdoğan-Meloni görüşmesi haberini, ‘’Ankara’nın AB üyeliğine karşı olan Meloni, Erdoğan’la görüşmesinde mahcubiyetten sadece göçmenler ve terörden söz etti’’ başlığıyla verdi.

La Repubblica da benzer şekilde, ‘’Türkiye AB’yi istiyor, Meloni ise buna her zaman karşı oldu’’ başlığını kullandı ve bu durumun iki liderin görüşmesinde rahatsızlık yarattığını vurguladı.

Muhalefetteyken de karşıydı

Ekim 2022’den bu yana başbakanlık yapan Giorgia Meloni, muhalefetteyken Türkiye’nin AB üyeliği ihtimaline net ve sert biçimde karşı çıkıyordu. Aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Meloni, 2 yıl önce bu konudaki bir açıklamasında “İtalya’nın Kardeşleri Türkiye’nin tarih, coğrafya ve kültür olarak bizim anladığımız Avrupa’nın bir parçası olmadığına inanıyor” demişti.

Meloni, Nisan 2021’de partisinin düzenlediği “Erdoğan Türkiyesi” başlıklı toplantıda Erdoğan’a, “özgürlük alanlarını daraltmak, Ayasofya gibi Hristiyanlık için değerli olan mekanların dönüştürülmesiyle İslamcı evrimi yoğunlaştırmak, Avrupa’daki Türkleri ve Müslümanları çocuk yaparak kıtayı sömürgeleştirmeye teşvik etmek, Avrupa’ya göçmen şantajı yapmak” gibi suçlamalar yöneltmişti.

O dönem muhalefette olan lider, ‘’Türkiye’nin AB’ye üyelik statüsünü nihai olarak iptal etmenin ve Türkiye’nin Avrupa’ya girişine kesin olarak ‘hayır’ demenin vakti geldi’’ demişti.

İtalya’nın Kardeşleri’nin Facebook hesabında da, Erdoğan’ın 2018’deki İtalya ziyareti sırasında “Türkiye’nin Avrupa’ya girmesine HAYIR. Avrupa’nın İslamlaştırılmasına HAYIR.” mesajı yayımlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’nin AB üyeliği gündemde değil Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:52