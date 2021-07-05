Türkiye’nin Afganistan’da Taliban çıkmazı: Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu kapatıldı

Afganistan’da Belh vilayetinin merkezi konumundaki Mezar-ı Şerif’te bulunan İran, Pakistan ve Türkiye’ye ait başkonsolosluklar kapatıldı. Daha önce de Rus Başkonsolosluğu vilayetteki daha güvenli bir bölgeye taşınmıştı.





Taliban, Kandahar vilayetinde kritik bir ilçeyi daha ele geçirdi. Afgan askerlerin çatışmaya girmeden geri çekildiği öne sürülüyor.





Bu arada Taliban’dan sert bir uyarı geldi. Taliban Sözcüsü, Eylül ayından sonra ülkede kalan tüm yabancı askerlerin işgalci güç muamelesi göreceğini açıkladı.





DİPLOMATLAR KABİL’E ÇEKİLDİ

Afgan yetkililer, güvenlik durumunun kötüleşmesi ve bölgedeki birçok ilçenin Taliban’ın kontrolüne geçmesi sonrası Belh Vilayeti’ndeki İran, Pakistan ve Türkiye başkonsolosluklarının kapatıldığını duyurdu.





Afgan medyasında çıkan haberlerde, Belh Vilayeti’nin merkezi Mezar-ı Şerif’teki başkonsoloslukların kapatılmasıyla birlikte vize işlemlerinin durduğu ve diplomatların Kabil’e gönderildiği belirtildi.





Mezar-ı Şerif’teki Rus Başkonsolosluğu daha önce güvenlik gerekçesiyle vilayetteki Hayratan ve Tirmizi şehirleri arasındaki bir bölgeye taşınmıştı.





TALİBAN, KURULDUĞU KANDAHAR VİLAYETİ’NDE KRİTİK İLÇEYİ ELE GEÇİRDİ

Afganistan’da Taliban güçleri, Afgan ordusuyla uzun süren çatışmaların ardından ülkenin Pakistan sınırına yakın bir vilayeti olan Kandahar’da kilit ilçelerin kontrolünü hafta sonu ele geçirdi.





Taliban güçleri Kandahar şehrine bağlı 16 ilçeden biri olan güneydeki Pençvaiye ilçesine saldırı düzenledi. Taliban milisleriyle Afgan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonrası kent merkezindeki kamu binaları ve karakolların Taliban’ın kontrolüne geçtiği kaydedildi. Pençvaiye, Kandahar şehir merkezine en yakın ilçelerden biri olması sebebiyle kilit öneme sahip.





Örgüt Kandahar’da daha önce 4 ilçeyi ele geçirmişti. Taliban’ın kontrolü ele almasıyla çok sayıda sivil evlerini terk ederek ilçeden kaçtı.





Afgan güvenlik güçlerini suçlayan bölgedeki yetkililer, Afgan kuvvetlerinin çatışmaya girmeden geri çekildiğini iddia ettiler. Yaklaşık 300 kadar Afgan askerin Bedahşan eyaleti üzerinden sabah saatlerinde Tacikistan’a kaçtığı belirtildi. Tacikistan’da yetkililer iyi komşuluk ve insani ilkeler doğrultusunda Afgan güçlerin ülkeye girişlerine izin verildiğini belirtti.





Kandahar, Taliban’ın Afganistan’da doğduğu şehir olarak biliniyor. Molla Ömer, Taliban’ı Eylül 1994’te, Kandahar vilayetinde 50 medrese öğrencisiyle birlikte kurmuştu.





TALİBAN, AFGANİSTAN’DA İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı Joe Biden’ın Nisan ayı ortalarında Amerika’nın Afganistan’daki en uzun savaşının bittiğini açıklamasından bu yana Taliban ülkede önemli kazanımlar elde etti. Örgüt, büyük orandaki kazanımlarını ülkenin kuzeyindeki bölgelerde elde etti.





Taliban, Afganistan’ın 421 bölgesinin yaklaşık üçte birinde denetimi sağlamış gürünüyor.





Son günlerde Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerde çatışma olmadığına dikkat çeken uzmanlar bunu sayıca az olan ve yeterli ekipmanları bulunmayan Afgan ordusundaki moralsizliğe bağlıyor.





Taliban’ın son 3 günde 10 bölge ele geçirdiğine dikkat çekiliyor ve bunun 8’inin çatışma olmadan gerçekleştiği kaydediliyor.





Başkent Kabil’in bile güvenliğinin nasıl sağlanacağı tartışılıyor.





ABD, çekilmesini tamamlamasının ardından 650 askerini diplomatlar ve diğer diğer Amerikan personelinin güvenliği için ülkede bırakmayı düşünüyor. Başkent Kabil’deki uluslararası havalimanının güvenliğine ise Türkiye talip olmuştu. Ancak konu hakkında kesin bir karar verilmedi ve ABD ve Türkiye arasında görüşmeler sürüyor.





Geçen hafta kameralar karşısına geçen Afganistan’daki en üst düzeyli Amerikan askeri Orgeneral Scott Miller, ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından “İç savaş kesinlikle gerçekleşebilecek bir ihtimal. Bu, dünyayı kaygılandırmalı” ifadelerini kullanmıştı.





“TÜM YABANCI ASKERLER İŞGALCİ GÜÇ MUAMELESİ GÖRECEK”

Taliban BBC’ye yaptığı açıklamada, Eylül’den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulundu.





Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, “Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler, ülkeden çekilmeli çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar. Tepki göstereceğiz ama bu tepki, lider kadromuzun kararları temelinde gösterilecek” dedi.





Taliban Sözcüsü Şahin, diplomatların sivil toplum kuruluşlarının ve diğer yabancı sivillerin hedef alınmayacağını ve korumaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti.





Şahin, “Tüm yabancı askeri güçlere karşıyız, diplomatlara, STK’lara ve çalışanlara değil. STK’lar ve ve büyükelçilikler çalışıyor. Bu halkımızın ihtiyaç duyduğu bir şey. Onlara karşı herhangi bir tehdit oluşturmayacağız” dedi.