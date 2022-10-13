Türkiye’nin AİHM’e sunduğu Bylock savunması yine çöktü

Fransız Yargıtay’ı 60 bin kullanıcısı olan EncroChat programına ilişkin deliller savcılığın yürüttüğü soruşturmada elde edilmesine rağmen, verilerin elde ediliş yönteminin açıklanmamasından dolayı bozma kararı verdi.

AVRUPA ÇAPINDA EN AZ BİN KİŞİ TUTUKLANDI

Fransız polisi tarafından 2017 yılında başlatılan bir organize suç soruşturmasında şüpheliler tarafından kullanılan ve en az 60 bin kullanıcısı olan EncroChat isimli kriptolu mesajlaşma programına sızılmış ve soruşturma Avrupa çapında en az 1000 tutuklama ile sonuçlanmıştı. Fransız Yargıtay’ı 11 Ekim 2022’de EncroChat soruşturmalarında Fransız Ceza Usul Yasası’nın 230-3 ve 593. maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederek bozma kararı verdi.

TÜRK HÜKUMETİ ENCROCHAT’İ AİHM’DE SAVUNMA OLARAK KULLANDI

Avukat Ali Yıldız, EncroChat ve ByLock soruşturmaları önemli benzerlik gösterdiğini belirterek, “Hatta öyleki Avrupa Insan Hakları Mahkemesi önündeki Akgün dosyasında Türk Hükumeti ByLock soruşturmalarını savunurken EncroChat soruşturmasını örnek göstermiştir.

MİT ELE GEÇİRDİĞİ VERİLERİ ADLİ GÖZETİM OLMADAN İŞLEDİ

Bylock ise adli bir soruşturma, adli gözetim ve izin olmadan MİT tarafından istihbari yöntemlerle elde edilmiş ve veriler adli gözetim olmadan işlenmiştir. Verilerin elde ediliş yöntemi “teşkilata özgü” yöntemler olarak son derece muğlak şekilde tanımlanmıştır. EncroChat’ten farklı olarak Bylock verilerinin sıhhatine dair onlarca problem ve soru işareti uzmanlarca ortaya konulmuştur. Bylock verileri evleviyetle kabul edilemez delildir” ifadesini kullandı.

SAVCILIK DOĞRULAMA İÇİN SERTİFİKA SAĞLAYAMADI

Hukukçu Gökhan Güneş de sosyal medya hesabından EncroChat kararıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Paris’teki Temyiz Mahkemesi; Fransız soruşturmacıların ve savcıların, Fransız yasalarının gerektirdiği şekilde, ele geçirilen telefon verilerinin ve EncroChat telefonlarından alınan mesajların kimliğini doğrulamak için bir sertifika sağlayamadıklarını belirtmiştir.





Mahkeme, bilgisayar verilerinin ele geçirilme yöntemiyle ilgili teknik verilerin de bulunmadığını tespit etmiştir. Fransız polisi ve savcıları, dünya çapında binlerce şüpheli organize suçlunun tutuklanmasına yol açan EncroChat’in verilerini ele geçirmek için Hollanda ve Fransız ortak operasyonunun nasıl gerçekleştirildiğini – soruşturmanın gizliliğini öne sürerek – açıklamayı reddetmişti.





YÜKSEK MAHKEME: DELİLLER HUKUKİ DEĞİL

Yüksek Mahkeme; “doğruluk belgesinin olmaması halinde savunma sırrı kapsamındaki delillerin hukuki olamayacağını ve EncroChat’ten elde edilen bilgilerin veri bütünlüğünün garantisinin bulunmadığını belirtmiştir.”





Sanıkların avukatı, Yüksek Mahkeme’ye sunduğu görüşlerde, EncroChat hackleme operasyonu etrafındaki gizliliğin, sanıkları aleyhindeki kanıtların nasıl elde edildiğine dair bilgiden mahrum bırakarak adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini savunmuştur. Yüksek Mahkeme, Fransız polisinin EncroChat telefonlarından dinleme kayıtlarını nasıl elde ettiğini açıklaması ve Fransız yasalarına uymak için ele geçirilen veri ve mesajların kimliğini doğrulamak için bir sertifika sağlaması gerektiğine karar vermiştir.





BENZER KARAR İTALYA’DA DA VERİLDİ

Benzer bir davada İtalya Yüksek Mahkemesi de uluslararası bir operasyonla organize suç grupları tarafından kullanılan ikinci bir telefon ağını hacklemek için elde edilen şifreli mesajların savcılar delillerin nasıl elde edildiğini açıklamadıkça duruşmada kullanılamayacağını belirtmiştir. İtalyan mahkemesi, bir sanığın polisin Sky ECC telefon şebekesinden aldığı mesajların içeriği hakkında soru sorma yetkisine sahip olmasının yanı sıra soruşturma sürecinin nasıl yürütüldüğünü de sorgulama yetkisine sahip olması gerektiğini söylemiştir.





VERİLERİN ELDE EDİLİŞ YÖNTEMİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Hukuk devletlerinde yasa dışı elde edilen verilerin delil değeri işte budur! EncroChat programına ilişkin deliller savcılığın yürüttüğü soruşturmada elde edilmesine rağmen, verilerin elde ediliş yönteminin açıklanmaması hukuka aykırı bulunmuştur.





TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUĞUN MİMARI BİZZAT YÜKSEK MAHKEMELER

Bylock ise adli bir soruşturma olmadan ve MİT tarafından istihbari yöntemlerle elde edilmiştir. Aynı şekilde, “teşkilata özgü” yöntemlerle elde edilen verilerin ele geçiriliş yöntemleri açıklanmamıştır. İşin ilginci, bunun sebebini hiç bir mahkeme de sormamıştır! Hukukun geçerli oldu ülkelerde mahkemelerin yaptığı hukuksuzluğa yüksek mahkemeler engel olurken, Türkiye’de bu hukuksuzluğun mimari bizzat

@AYMBASKANLIGI ve @TCYargitay dır.”







