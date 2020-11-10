Samanyolu Haber /Kültür / Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu /10 Kasım 2020 19:43

Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı için aday filmi belirledi.

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Buna göre geçen yılın en çok izlenen ve ABD, Fransa Netflix listelerinde de birinci sıraya yerleşen film 7. Koğuştaki Mucize, Türkiye’nin Oscar adayı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik seçici kurul, Sinema Güç Birliği’ne başvuran 23 filmi değerlendirdi. Buna göre 7. Koğuştaki Mucize, Oscar için Türkiye’nin adayı olarak belirlendi.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ve 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize, geçtiğimiz yıl 5 milyon 316 bin 933 seyirci tarafından izlenmiş ve 2019’un en çok izlenen filmi olmuştu.

Film, bir süre önce Netflix’te yayınlanmaya başladı. Film ilk önce ABD listesinde ardından Fransa'nın listesinde birinci sıraya yerleşti. Hatta Netflix Fransa, filmde sıkça geçen 'Lingo Lingo'yu tweetledi ve 100 binin üzerinde beğeni aldı.

Türkiye’de 5 milyon 316 bin gişe yapan film, Kore'den uyarlama.
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