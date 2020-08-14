Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye o ülkeyle ilişkileri askıya mı alıyor? /14 Ağustos 2020 22:31

Türkiye o ülkeyle ilişkileri askıya mı alıyor?

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alması sonrasında bu ülke ile ilgili yeni adımların atılabileceğini ifade etti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gazetecilere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları kaydetti: 

"ORUÇ REİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK"

"Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir. Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur.  Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir.

"MERKEL'LE GÖRÜŞTÜK"

Sayın Şansöyle Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel ile de görüştük. Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur.

"GEREKEN NEYSE SAATİ GELDİĞİNDE YAPARIZ"

Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız.

Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor. Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim. Süratle muhataplarınla konuş gerekli adımlar atılsın."

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇEKİLEBİLİR 

Filistin’e yönelik baskılara ilişkin de konuşan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'yle diplomatik ilişkileri askıya alabileceklerini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Bir konu daha var: İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz."

DÖVİZ KURU YORUMU

Erdoğan, döviz kuruna ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, "Bu hafta içinde de ekonomik kurulumuzu toplamak suretiyle değerlendirmeyi yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları dışarıdan yaptılar yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye güçlüdür yere sağlam basıyor" ifadelerini kullandı. 
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