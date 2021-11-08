“Türkiye sadece ismen NATO üyesi”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın katılması durumunda, 12 Kasım’da Paris’te düzenlenecek Libya Konferansı’na katılmayacağını açıklaması, Türkiye ile NATO ülkeleri arasındaki makasın giderek açıldığı yorumlarına neden oldu.









Defence Connect’te yayımlanan analizde, Türkiye ile NATO arasındaki ilişkinin dağılmaya başladığı ifade edilirken, Türkiye'nin taraf olduğu diplomatik krizler ve Libya’daki silah yasağının ihlal edilmesi gibi konuların ilişkileri daha da bozduğu öne sürüldü.





"TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin sadece Batı ülkeleri ile değil NATO'ya üye müttefiklerle de gergin bir ilişki içerisinde olduğu belirtilen yazıda, Türkiye dış politikasındaki değişim ve geçmişten süregelen bölgesel çatışmalar sebebiyle durumun bu noktaya geldiği ifade edildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında gerçekleşecek genel seçimler öncesi yapılan anketlerde geriye düştüğü ve tüm gözlerin Erdoğan’ın eylemlerinin üzerinde olduğu ifade edilen yazıda, günümüze kadar gerçekleştirilen politik hamlelere bakıldığında Türkiye’nin sadece ismen bir NATO üyesi olduğu vurgulandı.



