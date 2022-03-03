Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye, sefalet endeksinde Arjantin’in de altına düştü /03 Mart 2022 22:29

Türkiye, sefalet endeksinde Arjantin’in de altına düştü

Resmi enflasyonun yüzde 50'yi aştığı Türkiye, sefalet endeksinde Arjantin’in de altına düştü. 2020 yılında sefalet endeksinde Arjantin 7. sırada, Türkiye ise 21. sıradaydı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye sefalet endeksinde Arjantin’in de altına düştü. Arjantin, 2020 yılında sefalet endeksinde 7. sırada, Türkiye ise 21. sıradaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara, Türkiye’nin işsizlik ve enflasyon toplamına işaret eden sefalet endeksinde Arjantini geçtiğini kaydetti. Kara, “Yıllarca yabancıların ‘Türkiye Arjantin olur mu?’ sorusuna karşı neden olmayacağını savunan biri olarak, bu tablo karşısındaki hüznümün derecesini tarif edemem” ifadelerini kullandı.


SEFALET ENDEKSİ NEDİR?

Sefalet endeksi, enflasyon ile işsizlik oranının toplamını ifade etmektedir. 1960’lı yıllarda Arthur Okun tarafından geliştirilen endeks, hem daha yüksek işsizlik oranı hem de kötüleşen enflasyonun bir ülke için ekonomik ve sosyal maliyet meydana getirdiğini varsayıyor.

TÜİK istatistiklerine göre işsizliğin yüzde 11,2, bugün açıklanan enflasyon verilerine göre ise enflasyonun 54,44 olduğu Türkiye'de sefalet endeksi 65,64'e yükseldi.  Bu oran AKP'nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılında yüzde 40 seviyesindeydi.

Arjantin'de ise resmi enflasyon yüzde 50,7 iken işsizlik yüzde 8,2.

BİR YIL ÖNCEKİ SATIN ALMA GÜCÜ İÇİN 4 BİN 378 LİRA GEREKİYOR

1 yıl önce uygulanan asgari ücret olan 2 bin 825 TL’nin alım gücüne bir asgari ücretlinin bugün erişebilmesi için (TÜİK’in enflasyonuna göre) 4 bin 378 TL alması gerekiyor.
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