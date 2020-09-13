Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye sınırını ellerini kollarını sallayarak geçtiler' iddiası /13 Eylül 2020 23:58

'Türkiye sınırını ellerini kollarını sallayarak geçtiler' iddiası

Yüzlerce Afgan mültecinin Türkiye sınırını ellerini kollarını sallayarak geçtiği iddia edildi.Söz konusu olaya sosyal medyadan adeta tepki yağdı.

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Ağrı Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkisinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yüzlerce Afgan mültecinin denetime tabi tutulmadan, koşarak Türkiye’ye giriş yaptığı görülüyor.

Türkiye’nin doğu sınırlarında çekildiği iddia edilen, düzensiz göçmen akınını gösteren bir görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ağrı Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkisinde, dün akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde, sayıları yüze yakın Afgan mülteci hiçbir denetime tabi tutulmadan koşarak Türkiye’ye giriş yapıyor. Göçmenlerin  nihai hedeflerinin Türkiye’nin batı illeri veya Avrupa olduğu biliniyor.

ARALARINDA HASTA, TERÖRİST YA DA AJANLAR OLABİLİR

Görüntüleri sosyal medyada yorumlayan vatandaşlar, pandemi sürecinde gerçekleşen denetimsiz geçişler konusunda endişelerini dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcısı göçmenlerin korovavirüslü olabileceğini vurgularken, bazı sosyal medya kullanıcıları da bu tür denetimsiz geçişlerin ülke güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.
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