Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye yabancı terörist savaşçılar için kaynak ve transit ülke' /17 Aralık 2021 07:20

'Türkiye yabancı terörist savaşçılar için kaynak ve transit ülke'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı ve her ülkeyi tek tek inceleyen "Terörizm Raporu" yayımlandı. Raporun Türkiye bölümünde, "PKK, DHKP/C ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadele edildiği" belirtiliyor; ülkenin "yabancı terörist savaşçılar için bir transit ve kaynak ülke olduğu" ifadesine yer veriliyor.

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Raporda Türkiye'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'nun ve Küresel Terörle Mücadele Forumu'nun bir parçası olduğu da hatırlatılıyor:

"Türkiye, hem Suriye ve Irak'ta savaşan IŞİD ve diğer terörist gruplara katılmak isteyen hem de bu ülkelerden ayrılmak isteyen yabancı terörist savaşçılar için bir kaynak ve transit ülke. İçişleri Bakanlığı'na göre, Türkiye 2015'ten Aralık 2020'ye kadar Türkiye 8.143 kişiyi terörle bağları olduğu şüphesiyle sınır dışı etti; ülkeye giriş yasağı bulunan yaklaşık 100 bin isim var. Kamuya açık kaynaklara göre 2020 sonuna kadar Türkiye 2.343 IŞİD destekçisi şüphelisini gözaltına aldı; bunların 333'üne karşı yasal işlem başlattı.

"Türkiye bazen, hedef ülkeyi önceden bilgilendirmeden yabancı terörist savaşçıları sınır dışı da ediyor; ancak 2019'da Avrupa ülkelerine vatandaşlarını geri alması konusunda verilen ultimatom sonrası bu ülkelerle olan koordinasyon geliştirildi."

Raporda PKK'nın faaliyetlerine ve Türkiye'nin kuzey Irak ile kuzey Suriye'de de PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlediğine değiniliyor; ancak Ankara'nın "PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle terör örgütü kabul ettiği" YPG'nin ismi geçmiyor.

PKK ile ilgili bölümün sonunda ise "Gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin, avukatların ve siyasetçilerin PKK'ya destek veya yardım verdiği suçlamasıyla yapılan siyasi maksatlı gözaltılar ve tutuklamalar 2020'de de devam etti" ifadelerine yer veriliyor.
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