Ekonomistler ve muhalefet yeni asgari ücret için ne dedi?

Her gün artan enflasyon ve hergün zamlanan temel ihtiyaç maddeleri ile açıklanan bu zam, geçen senenin çok çok altında. Yani %50 artış bile asgari ücretle çalışanları geçen seneye göre daha fakir olmaktan kurtaramadı.





DİSK, asgari ücret kararının ardından "Bu asgari ücretle geçinmek mümkün değil! Asgari ücret zammı suya yazılan yazıdır" başlığıyla "yayımladığı basın açıklamasında, "Bu pahalılıkta 4250 TL asgari ücreti işçileri 'enflasyona ezdirmedik' diye böbürlenerek ilan edenleri bu asgari ücretle bir ay yaşamaya davet ediyoruz!" dedi.











Türkiye'nin bu zamlı asgari ücretle de ucuz emek ülkesi olmaya devam edeceği vurgulandı.



Açıklamada ayrıca bu artış "yeterli olmasa da", tüm işçi ücreti, memur maaşı ve emekli aylıklarının da en az bu oranda yükselmesi gerektiği belirtildi.











KESK Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Varol Öztorun da "Sefalet ücretini kabul etmiyoruz" diyerek şu paylaşımda bulundu:













Maaş artma oranının tüm ücretler için geçerli olması gerektiğine katılan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy da, Twitter üzerinden "ENAG'ın hesapladığı enflasyon oranının ücret zamlarına yansıtıldığına şahit oluyoruz. Bunun tüm ücretler için geçerli olacağının bilincindeyiz" ve "Sıra emeklilere % 50-55 zamda…" şeklinde paylaşımlar yaptı.







Ekonomi yazarı Uğur Gürses de "İşverenler acaba 4.250 üzeri ücret alanlara ne kadar yıllık artış yapacak? Temel soru bu. Orta gelir grubunun, orta sınıfın aşağı çöküşüne tanık olacağımız çok açık" ifadesini kullandı.











Muhalefet partileri ne dedi?





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücretle ilgili şu değerlendirmede bulundu:



"TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Asgari ücret dolar kurunda yükselmeye göre aslında düşük. Yılbaşında asgari ücretli 384 dolar net gelir elde ediyordu. Bugünkü kur üzerinden hesapla bugün asgari ücretin 5760 lira olması lazımdı. 4250 lirayı da yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alabilirler... Eğer sorunlar böyle devam ederse, önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmamalı."









HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Twitter hesabından açıklama yaptı.













Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da "Geçmişte komisyon başkanları açıklama yapardı. Şimdi bizzat Cumhurbaşkanı kendisi açıklama ihtiyacı duyuyor... Asgari ücret açlık sınırında olamaz, altında hiç olamaz" dedi.





Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "Asgari ücretteki artış şu geçmiş 20 günde kaybettiği kadar... Üzülerek gördüğümü söylüyorum; Zam tsunamisinde boğulacak vatandaşımız!" diye yazdı.

