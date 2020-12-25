Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş sürüyor: Kasım’da yüzde 62 azaldı /25 Aralık 2020 14:23

Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş sürüyor: Kasım’da yüzde 62 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,93 azaldığını açıkladı. Toplam yabancı ziyaretçi sayısı 833 bin 991 oldu.

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Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş ivmesi sürüyor. Kasım döneminde Türkiye’ye en çok giriş Bulgaristan’dan gerçekleşti. Bulgaristan’ı Rusya ve Irak takip etti.
 
Türkiye’nin koronavirüs salgını koşullarının olumsuz etkisinin hissedildiği Ocak-Kasım döneminde yıllık turist kaybı ise yüzde 72 oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye 12,04 milyon yabancı ziyaretçi geldi. 2019’da bu rakam 42,91 milyon olmuştu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla, Rusya, Bulgaristan ve Almanya oldu.

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