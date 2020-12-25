Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş sürüyor: Kasım’da yüzde 62 azaldı

Türkiye’ye gelen turist sayısında düşüş ivmesi sürüyor. Kasım döneminde Türkiye’ye en çok giriş Bulgaristan’dan gerçekleşti. Bulgaristan’ı Rusya ve Irak takip etti.





Türkiye’nin koronavirüs salgını koşullarının olumsuz etkisinin hissedildiği Ocak-Kasım döneminde yıllık turist kaybı ise yüzde 72 oldu.





Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye 12,04 milyon yabancı ziyaretçi geldi. 2019’da bu rakam 42,91 milyon olmuştu.





Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla, Rusya, Bulgaristan ve Almanya oldu.



