Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’ye kaçan Atilla Hildmann’ın davasında skandal hata /18 Ekim 2022 12:42

Türkiye’ye kaçan Atilla Hildmann’ın davasında skandal hata

Almanya'da hakkında nefret yayma suçlamasıyla tutuklama kararı bulunan ve yazdığı kitaplarla üne kavuşan vegan şef Atilla Hildmann'ın davasında yapılan skandal hata ortaya çıktı. Şu an Türkiye'de bulunan Hildmann Interpol tarafından en çok aranan isimler arasında...

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Almanya’da özellikle corona virüsü pandemisi sırasında halkı kışkırtma ve nefret yayma suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan vegan şef Atilla Hildmann’ın davası yeniden gündemde.

Bir dönem yazdığı yemek kitaplarıyla ünlenen vegan şef Hildmann, Almanya’da hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye’ye kaçmıştı.

Almanya, tutuklama emrinin çıkarılmasından bu yana Hildmann'ın Türkiye tarafından iadesini talep etmedi. Berlin Savcılığı'nın, Hildmann'ın hem Alman hem de Türk vatandaşlığına sahip olduğundan yola çıktığı ve Türkiye'nin zaten Türk vatandaşlarını iade etmediği için iade girişiminde bulunulmadığı ortaya çıktı.

SAVCILIĞIN BÜYÜK HATASI

Ancak Berlin Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen davada büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı.

Hildmann aslında Türk vatandaşı değildi ve eğer savcılık bunu atlamasaydı, aranan ismin Türkiye’den iade edilebileceği anlamına geliyordu. Berlin Cumhuriyet Savcılığı ciddi bir soruşturma hatası olduğunu kabul ederken, aşırı sağcı Attila Hildmann’ın Türk vatandaşlığı bulunmadığını belirtti.

Alman Bild gazetesi konuyla ilgili yetkililere ulaşırken, yorum yapmayı reddettiler.

Hildmann, Şubat 2021’den beri Berlin Cumhuriyet Savcılığı’nın yanı sıra Europol ve Interpol tarafından da aranıyor.
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