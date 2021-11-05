Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye zamların ardından Avrupa'nın tasarruf şampiyonu oldu /05 Kasım 2021 19:17

Türkiye zamların ardından Avrupa'nın tasarruf şampiyonu oldu

Küresel araştırma şirketi IPSOS’un araştırmasında, Avrupa’da en çok ‘tasarruf’ yapan ülke Türkiye çıktı.Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında son iki yılda üst üste gözlenen artışlar Türkiye’yi Avrupa’nın zam şampiyonu yapmıştı.

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2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan iki yıllık dönemde Türkiye’de elektrik fiyatları yüzde 47,4 artarken doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi.Ancak IPSOS araştırma şirketinin 23 bin 55 kişiyle yaptığı ‘çevrecilik önlemleri’ araştırmasına göre, Türkiye zam üstüne gelen zamlarla elektrik, doğalgaz ve suyu korkarak kullanır hale gelerek Avrupa’da ‘en çevreci’ ülke oldu.

Araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 58’i evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yapıyor.Diğer ülkelerle birlikte genel ortalamaya bakıldığında ise bu oran yüzde 43.Türkiye, ‘Su tasarrufu yapıyor musunuz’ sorusuna verilen cevaplarda da yüzde 41’lik ortalamanın hayli üstünde: Yüzde 50.
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