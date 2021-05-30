Türkiye'de 134 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 933 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı bin 390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.





YOĞUN BAKIMDA SON DURUM





Bugün iyileşen 10 bin 763 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 105 bin 42’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 390 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.





TEST SAYISI DÜŞTÜ





Sağlık Bakanlığı'nın 29 Mayıs verilerine göre, 222 bin 613 test yapılırken semptom gösteren 605 hastayla birlikte 7 bin 656 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise test sayısı yalşalık 4 bin civarı azalarak 218 bin 957'ye indi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı da 6 bin 933 olarak tespit edildi.





Türkiye'nin 30 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:











