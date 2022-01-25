Türkiye'de 174 can kaybı ve 76 bin 341 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 Covid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.





VAKA SAYISI 10 BİNE YAKIN ARTTI!





Bakanlığın 24 Ocak verilerine göre, dün 401 bin 636 test yapılmıştı. Dün, 67 bin 23 vaka tespit edilirken, 156 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında düne göre 10 bine yakın artış yaşandı ve 76 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 174 yurttaş yaşamını yitirdi.





BAKAN KOCA'DAN UYARI





Türkiye'nin 25 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.