Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 201 can kaybı ve 87 bin 934 yeni vaka /06 Şubat 2022 20:25

Türkiye'de 201 can kaybı ve 87 bin 934 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 412 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Güncel vaka sayısını Twitter hesabından da duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" diyerek yurttaşları uyardı.

İşte güncel vaka tablosu:
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