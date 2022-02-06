Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'daki puan kayıpları devam ediyor /06 Şubat 2022 19:17

Galatasaray'daki puan kayıpları devam ediyor

Son haftalarda kaybettiği puanlarla düşme hattı yaklaşan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilen aradan sonra 24. hafta maçında Alanya'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlike sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Aytemiz Alanyaspor'da Eduardo, 39. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

Aytemiz Alanyaspor'un golüne Galatasaray'dan cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılı takım, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile skora dengeyi getirdi.

72. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 28 yaptı. Alanyaspor ise 39 puana ulaştı.

Galatasaray önümüzdeki hafta Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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