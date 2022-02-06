Galatasaray'daki puan kayıpları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.Aytemiz Alanyaspor'da Eduardo, 39. dakikada takımını öne geçiren golü attı.Aytemiz Alanyaspor'un golüne Galatasaray'dan cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılı takım, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile skora dengeyi getirdi.72. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonuçla Galatasaray, puanını 28 yaptı. Alanyaspor ise 39 puana ulaştı.Galatasaray önümüzdeki hafta Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.