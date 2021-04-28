Türkiye'de 341 yeni can kaybı ve günlük 40 bin 444 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 341 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 444 kişiye vaka, 2 bin 728 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 39 bin 398 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 45 bin 297 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 558





Tabloya göre, toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 558, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461, bugünkü test sayısı 283 bin 261 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 28 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



