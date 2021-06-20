Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 63 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 91 vaka /20 Haziran 2021 19:58

Türkiye'de 63 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 91 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan yeni koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.  

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Semptom gösteren 409 hastayla birlikte 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299’a çıktı. Can kaybı da 63 artarak 49 bin 185’e yükseldi.

TEST SAYISI DÜŞTÜ, VEFAT SAYISI ARTTI!

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Haziran verilerine göre, 215 bin 496 test yapılırken semptom gösteren 494 hastayla birlikte 5 bin 480 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise test sayısı 213 bin 297'ye düştü. Yine dün 51 kişi hayatını kaybederken bugün ise sayısı 63'e yükseldi.

Türkiye'nin 20 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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