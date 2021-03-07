Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de ilk: Bir il fırınlar dahil tamamen kapandı /07 Mart 2021 14:40

Türkiye'de ilk: Bir il fırınlar dahil tamamen kapandı

Çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan çok yüksek riskli 17 il arasında yer alarak risk haritasında kırmızı renkte bulunan Aksaray, mavi renkle gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçebilmek için tam kapanmaya gitti. 

Son açıklanan illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 140.89 kişi ile yüksek bir orana sahip Aksaray, bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırılarak pazar günü kapandı.

Türkiye'de ilk defa tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.

Hafta içi duyurulan kapanma kararı sonrası alışverişini cumartesi gününden yapanlar cadde ve sokakları boş bıraktı. Şehirde kapanma kararına uyulduğu görülürken yaşanan sessizlik görüntülere yansıdı.
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