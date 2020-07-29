Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı /29 Temmuz 2020 10:31

Türkiye'de kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Kamu çalışanlarının kurumsal işlemlerde WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarını kullanması mecburi hâle getirildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımladı. 

Rehberde kamu çalışanlarına WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması mecburi hâle getirildi.

Kamu personeli özel hayatında bu programları kullanabilecek, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacak. 

Kamuda “bilmesi gerekenler prensibi” ile evraklara ulaşımın hedeflendiği rehberle tüm kamu kurumlarında siber saldırıların engellenmesi, bilgi sızdırılmasının kontrolünün sağlanması hedefleniyor.
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